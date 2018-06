In dit land vol columnisten kun je niet voorzichtig genoeg zijn met goede daden

"Wat we gaan doen is simpel. We gaan zondag naar het strand en halen al het plastic dat er is achtergebleven weg. Dat stoppen we in zakken en daarmee bewijzen we de verzamelde pers dat we echt ­allemaal zelf schuldig zijn en zwerfplastic ons einde zal betekenen. Werkt dit, dan doen we de week erna het volgende strand, enzovoort."



"En het mooie is: als het ons niet lukt ­onze boodschap over te brengen, hebben we in ieder geval een paar meter strand schoongemaakt en misschien een paar ­vogels gered."



"En lekker voor de buik-billen-borsten, al dat gebuk!" flap ik eruit.



Vijf schitterende, woedende gezichten kijken me aan.



"Zouden die zure columnisten schrijven! Ik niet! Zij!"



Hartelijk welkom bij de red-je-reetshow.



"Precies!" zegt Paul van Vliet met benen zo lang als ik. "Jij hebt toch ook een ­column? Kun jij ze niet alvast wat wind uit de zeilen nemen?"



"Ja, dag," zeg ik. "Dan krijg ik die wind."



"Als je dat nou ook opschrijft heb je voor jezelf alle wind uit hun zeilen gehaald." Slimmerik, die Van Vliet.



"Meiden," zeg ik, "relax. Max Pam schreef laatst een hele column over dat zijn koffertje niet mee terug was gekomen van vakantie. Zij schrijven over wijvenproblemen, jullie redden de wereld. Neem je verantwoordelijkheid! Wie wil er rooibos?"



Thomas Acda (1967) is zanger en acteur. Voor Het Parool beschrijft hij wekelijks zijn observaties van 'de' Amsterdammer.