Hans en ik hadden gelijk

De Nederlands-Iraanse socioloog Mohammad Nazar Soroush volgde drie jaar undercover de salafistische gemeenschap in ons land.



Wat hij ontdekte, zo stond in de Volkskrant, beviel hem allerminst. 'Salafisten zijn zichzelf superieur wanende gelovigen die zich niet loyaal voelen aan de democratische principes van de Nederlandse ongelovigen.'



Soroush is zelf een liberale moslim. Salafisten sturen aan op een confrontatie met Nederland, is zijn conclusie in het proefschrift Institutionele reproductie van salafistische jongeren in Nederland.



Ex-terrorist Jason Walters is een voormalig lid van de Hofstadgroep; de groep waar Mohammed B. bij was aangesloten, de moordenaar van Theo van Gogh. Na zijn gevangenschap deradicaliseerde Walters. Hij studeerde af op jihadisme en wil daarop promoveren. Wat hij stelt over de omgang van de Nederlandse overheid met de jihadisten, is schokkend.



Walters: 'Nog te vaak overheerst de visie dat dit ontspoorde of kansarme jongeren zijn, die door een gesprek met een imam weer op het rechte pad kunnen worden gebracht. Daarnaast wordt de rol van religie niet goed begrepen door seculiere bestuurders en wetgevers. Gevangenschap wordt door jihadisten bijvoorbeeld gezien als een beproeving, als een test voor hun geloof.'