Hakken op de islam

Door negatieve berichten trekken moslims zich terug in hun eigen geloof

"Als je eens wat minder negatieve aandacht aan moslims zou geven, zou je ze de kans geven om atheïstisch te worden. Dat wil je toch zo graag?"



"Dat kan me niks schelen. Ik vind het beter om niet gelovig te zijn dan wel gelovig, en als je wel gelovig bent, denk ik dat je beter joods, katholiek of protestant kunt zijn dan islamiet. Vind je dit nu een heel rechts racistisch oordeel? Discrimineer ik nu op schandalige wijze?"



"Je discrimineert verkapt. Ik wéét dat je discrimineert, maar ik kan het niet bewijzen."



"Ik discrimineer niet!"



"Jawel, maar ik kan het niet bewijzen. Het is iets wat ik voel. En ik ben niet eens moslim. In jouw nabijheid durf ik gewoon niet over moslims te praten. Het heeft misschien te maken met je Indische achtergrond."



"Pardon? Wie discrimineert hier nou?"



"Nou, ik niet, want ik discrimineer niet. Maar ik weet bijvoorbeeld dat in Indonesië christenen en moslims steeds harder tegenover elkaar staan."



"Ik ben nog nooit in Indonesië geweest."



"Doet er niet toe. Je bent waarschijnlijk zo opgevoed door je ouders. Moslimhaat zit dan onbewust in je. Je kunt er misschien niets aan doen. Wilders is een Indo, Baudet is er één, jij... racisme is genetisch overdraagbaar, wist je dat?"



"Neem je me nu in de maling?"



"Nee, ik heb dit op de universiteit geleerd. Aan de VU."



