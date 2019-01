De moeder staat op als ik binnenkom. Ze pakt mijn handen vast en zegt dat ze blij is dat ik er ben. Haar zoon slaapt nog. Hij is ziek. Dat stond in haar brief.



"Wil je wat drinken? Ik heb thee of koud geworden warme chocolademelk voor je."



De moeder lijkt haar stem op tril te hebben gezet.



"Doe maar chocolademelk," zeg ik terwijl ik naar het raam loop.



Het vervelendste aan dit ziekenhuis vind ik het uitzicht. Ik zie een schoorsteen, een opslagplaats en een voetbalpleintje vol regenplassen. Vechten voor herstel is lastig als het uitzicht de handdoek al in de ring heeft gegooid.