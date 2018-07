Haar man vindt het zo te zien al jaren niet meer 'gezellie'

Dat is zo fijn aan kinderen: die begrijpen niets van passieve agressie

De man riekt. Ooit had ik een nicotineverslaafde broodmagere collega die altijd zei dat hij eten een hinderlijke onderbreking van het roken vond. Vermoedelijk acht deze man persoonlijke hygiëne net zo overschat.



"Oh Kyra, rúik je dat?" snuffelt het verkleinvrouwtje. "Happy birthday to her!" De stem van Pluizerd raspt als schuurpapier tegen het loketraampje. Wild wijst hij naar achter: "This is my girlfriend. Can she come in?" "Maar natuurlijk," antwoordt het Artismeisje.



"I just want to be sure, because she is in een rolstoel. O, wacht. Jij spreekt Nederlands. Handig! Ze mag naar binnen? Goed hé. Het is haar verjaardag. Ik trakteer haar!"



Kyra's moeder rolt ostentatief met haar ogen. "Nou, deze meneer praat wel heel erg hard hè. Laat hem maar gauw door. Dan zeggen we: dahaaaag, luidruchtige meneer."



"Dahaaag, luidruchtige meneer," zegt Kyra bloedernstig, want dat is zo fijn aan kinderen: die begrijpen niets van passieve agressie. Onmiddellijk draait Pluizerd zich om. Dreigschommelend staart hij naar moeder en kind, de hele rij houdt de adem in. Dan haalt hij zijn gore klauw liefkozend door Kyra's vlassige Zwitsalhaartjes.



"Jaja Kyra, die meneer is heel aardig, maar we moeten naar de diertjes!" piept het verkleinvrouwtje.



Op het moment dat Kyra door het hek de dierentuin in wordt gesleept, openen Pluizerd en zijn vriendin gezellie een groot blik bier. Voor het eerst kijkt Kyra's vader om. In zijn ogen schemert verlangen.



Roos Schlikker (1975) is journalist en schrijfster van boeken en toneelstukken. Elke zaterdag schrijft ze een column voor Het Parool.