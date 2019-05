Haar lichaam was een landschap geworden van een gebied dat niet meer bestaat: bergen, meren, een zee, geulen; er hadden rampen plaatsgevonden, er leken delen weggebrand, overstromingen. De schaamte was weggespoeld.



"Ik ga wel even op de gang staan," zei ik tegen de dochter.



"Misschien kun je me toch even helpen met het laken onder haar benen weg te trekken?" vroeg de dochter.



Ik knikte.



"Ma? Theodor trekt even het laken weg!"



Ze zei niets. Het was alsof ons verleden verschrompelde. Ik wilde ook niet aan vroeger denken.



Haar benen waren muizenpootjes geworden; haar handen zochten tevergeefs houvast aan het laken.