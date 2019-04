Grrr, een patiënt die op zich laat wachten

Behalve dat het irritant is als mensen zonder afzeggen niet komen opdagen bij een afspraak met de dokter of voor onderzoek in het ziekenhuis, is het enorm inefficiënt. Immers, terwijl de patiënt niet komt, zit de dokter met zijn duimen te draaien. Of had een andere patiënt op dat moment prima een scan kunnen ondergaan, een onderzoek waarvoor misschien wel een wachtlijst is.



Ziekenhuizen noemen een patiënt die zonder afzeggen niet verschijnt een no-show. Deze no-shows komen veel voor. Bij sommige spreekuren is het geen uitzondering dat 15 procent van de mensen niet verschijnt voor de afspraak. Het kost ook bakken geld als personeel en apparatuur doelloos wachten op een patiënt die niet komt.