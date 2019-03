Goede bedoelingen maar ziekenhuis blijft dominant wit

Afgelopen week kreeg ik een brief van de Britse minister van Volksgezondheid, die mij op licht verwijtende toon vroeg waarom slechts twee van de tien bestuursleden van onze ziekenhuizen in Londen een niet-witte achtergrond hadden.



Niet heel verrassend in Groot-Brittannië, waar een scheve verhouding tussen raciale achtergrond en maatschappelijke positie erg actueel is en in de politiek en pers heel veel aandacht krijgt.



Inderdaad is het slecht verklaarbaar dat in Londen meer dan 40 procent van de inwoners een niet-witte achtergrond heeft terwijl slechts weinigen van hen een leidende positie in bedrijfsleven of publiek bestuur verwerven.