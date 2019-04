Geweld heeft zin. Dat is een bittere waarheid

Sri Lanka. Ruim 300 doden. Veroorzaakt door zeven zelfmoordterroristen.



Pasen is het feest waarin christenen de opstand uit de dood vieren.



Als fundamentalistische moslims op die dag uit doden gaan in het besef dat ze zelf ook het leven zullen laten, dan is dat een provocatie: "Jullie christenen vieren de opstanding uit de dood, wij moslims komen in een paradijs als we het juiste doen. Wie wint?"



Symbolen worden letterlijk genomen; als dat gebeurt, is er sprake van ernstige geestelijke armoede.



Zelfmoord om te toetsen of je gelijk hebt, en omdat je weet dat je niet veroordeeld kunt worden in de echte wereld, is meelijwekkend en kwaadaardig.