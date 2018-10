Gemiste kans of kiezersbedrog?

Hoezo 'wordt aardgasvrij'? Aan de inwoners van het buurtje is niets gevraagd

Inmiddels is het 2018. Niet de PvdA maar GroenLinks is nu de grootste partij. En het is opzienbarend hoe zij het aardgasvrij maken van de Van der Pekbuurt aanpakken.



Want juist van GroenLinks zou je dit soort communiqués in de gebiedende wijs niet verwachten. Hoezo 'wordt aardgasvrij'? Aan de inwoners van het buurtje is niets gevraagd.



Per brief heeft GroenLinkswethouder Marieke van Doorninck (Duurzaamheid) aan de inwoners laten weten dat de gemeente de wijk genomineerd heeft als proeflocatie. En er is ­gesproken met 'sleutelfiguren', actieve buurtbewoners.



Maar is er ooit gedacht aan de mogelijkheid dat de inwoners van de Van der Pekbuurt misschien reserves hebben bij het hele plan? En is er dan de mogelijkheid een ­andere wijk te benaderen?



GroenLinks werd bij de raadsverkiezingen de grootste partij met de belofte van een democratischer Amsterdam. Deze stad is al heel lang progressief, maar GroenLinks zou het allemaal anders gaan doen. Inspraak, referenda en buurtrechten hield lijsttrekker Rutger Groot Wassink zijn kiezers voor.



Dat besluiten daardoor soms wat meer tijd kosten, vond hij geen probleem.



'Democratie is niet voor bange mensen, maar ook niet voor ongeduldige mensen,' zei Groot Wassink in deze krant. Maar bij de eerste de beste kans die zich voordoet om een wijk echt te betrekken bij zijn ­eigen toekomst, laat de partij het afweten.



Een optimist zegt: ­gemiste kans. Een pessimist: kiezersbedrog.



Wethouder Van Doorninck gaat nog wel in gesprek met de buurt over de manier waarop die aardgasvrij moet worden, haastte zij zich te zeggen.