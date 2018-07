Geluk hoeft niet altijd te betekenen dat het is gelukt

Vakantie maakt meer kapot dan je lief is. De meeste echtscheidingen worden aangevraagd in de maanden september en januari. Vakantie is iets onnatuurlijks. 24/7 op elkaars lip zitten is gevaarlijk. Stellen werken hard gedurende het jaar en verliezen elkaar uit het oog.



Dat moet allemaal worden opgelost op vakantie, waar alles in het teken staat van genieten. Dat gaat alleen niet op commando. En als er één ding is waar in Nederland een groter taboe op rust dan praten over een mislukte relatie, is het wel het praten over een mislukte vakantie.



Dit zijn statements uit een Volkskrantartikel met de kop: koffers uitgepakt en scheiden maar.