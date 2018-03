Geld en moraliteit lopen niet in dezelfde schoenen

Het was ons eigen belang om de ING te redden. Ons egocentrisme. Onze zucht naar geld

Maar dan kwam er geen geld meer uit de geldautomaten en kon jij geen salaris meer van je ING-rekening halen. Het was dus ons eigen belang om de ING te redden. Ons egocentrisme. Onze zucht naar geld.



Dan je andere argument: er zijn duizenden bankmedewerkers ontslagen, maar de ceo krijgt 50 procent salarisverhoging tot een bedrag van 3 miljoen.



Jouw redenering is: omdat hij duizenden medewerkers heeft ontslagen, mag hij zelf geen salarisverhoging krijgen.



Maar had deze ceo die duizenden niet ontslagen, dan had zijn bank ons belastinggeld niet kunnen terugbetalen.



Ik snap je morele verontwaardiging. Wat wij eigenlijk willen, is dat Hamers zijn werk naar behoren doet (financieel goed beleid voeren) en daarmee pakweg anderhalve ton verdient, en geen 3 miljoen.



Toch is dat gek. Stel: iemand werkt hard, maakt hoge winst, en mag daar niet van profiteren, sterker: hij moet zelfs minder gaan verdienen, terwijl zijn collega die slechter werk aflevert, méér verdient.



Geld en ons gevoel voor moraliteit lopen niet in dezelfde schoenen.



Bij belangrijke ceo's is er nog iets anders aan de hand: hun kwaliteit wordt afgemeten aan het salaris dat ze verdienen, nog voor ze ook maar iets ­hebben gedaan. Zoiets als: dit is een geweldige hoer, want die kost drie mille. Maar deze is beter, want die kost vijfduizend.



In deze vergelijking is Ralph Hamers de goedkope hoer.



Liefs, T.



