Gehinnik vult de herfstlucht

Ach kind, laat ze de pestpokke krijge

Lieke slentert het gras op. Haar moeder gilt nog wat voor ze wegrijdt, maar het kind kijkt niet. Voorzichtig zet ze een paar stappen dichter bij de anderen, tot ze op gehoorafstand staat.



Het gesprek gaat over Fource, een jongensbandje weet ik toevallig. Plotseling roept Lieke, lukraak en te hoog: "Oh, die zijn superdope!"



De pony's kijken op. Ze staren het meisje aan. Niemand zegt iets. Vervolgens rennen ze schaterend weg.



Lieke kijkt naar beneden. Ze poert met een stokje door een plas. Eigenlijk wil ik iets tegen haar zeggen. Dat genegeerd worden de ergste vorm is van afwijzing. Maar dat je heus niet overal bij hoeft te horen. Ik vind de woorden niet.



De oude dame wel. Zonder hulp komt ze amper overeind, in haar kop is ze echter volstrekt autonoom. Met veel gekreun staat ze op.



Terwijl ze langs Lieke schuifelt, zegt ze snel: "Ach kind, laat ze de pestpokke krijge." Voor het eerst glimlacht het meisje.



En ik denk: ouderdom is niet wreed. Dat is de jeugd.



Uit een doos in het gras druipt perendrab.



Roos Schlikker (1975) is journalist en schrijfster van boeken en toneelstukken. Elke zaterdag schrijft ze een column voor Het Parool.