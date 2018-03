Geenvleeskopers: ze eten het wel, maar kopen het niet

Gerard werd professioneel zwerver en volhardde in een wat minder ambitieuze carrière in de bukshag

Ik had nog een reden om naar Steakhouse André Dokter in Briltil te willen. Tot twee jaar geleden kwam ik regelmatig een zwerfjongere tegen die ook André Dokter heette. Dokter Dré, zei hij zelf. Aardige jongen, in de war geraakt toen zijn moeder overleed.



Met een prachtig kunstgebit, gekregen van een hulporganisatie, dat hij elke keer weer trots liet zien. En dan gaf ik hem een tientje, of mijn jas al naargelang de kou dan wel mijn Bijbelse bui. Aardige jongen. Ik zag hem nooit meer. In de auto erheen hoopte ik zo dat hij een steakrestaurant in Briltil was begonnen.



In de jaren zeventig zat ons gezin eens op een terras in Brussel en mijn altijd rustige vader vond dat de bediening zo lang op zich liet wachten, dat hij op hoge poten naar binnen liep. Om er schreeuwend weer uit te komen met in zijn kielzog een kok. Ze schreeuwden in het Frans en vielen ­elkaar toen in de armen. Oude vrienden.



Mijn vader en de kok genaamd Gerard hadden elkaar ooit ontmoet in Parijs, zwierven daar een aantal maanden rond tot mijn vader naar huis ging om carrière te maken in de reclame. Gerard werd professioneel zwerver en volhardde in een wat minder ambitieuze carrière in de bukshag. En later dus restauranthouder.



Toen we het steakhouse binnenliepen, lachte de chef me met een stralend gebit toe.



Thomas Acda (1967) is zanger en acteur. Voor Het Parool beschrijft hij wekelijks zijn observaties van 'de' Amsterdammer.