Geen menselijk fenomeen is zo hardnekkig als het oudste beroep ter wereld

Maar ja, dit is wel een deel van de wereld waar het opdissen van een alternatieve werkelijkheid is verheven tot een ware kunstvorm. Denk aan de regeringsvoorlichter in buurland Irak, die in 2003 voor de camera verzekerde dat de binnengevallen Amerikaanse troepen praktisch waren verdreven, terwijl op de achtergrond de Abramstanks het beeld binnenreden.



Zelf had ik nog een wat onnozele voorstelling van de seksuele moraal in het Midden-Oosten toen ik er als student-journalist voor het eerst rondreisde. Bezoeken aan Beiroet en Caïro hielpen me snel uit de droom.



Libanon gold destijds als het Zwitserland van de Arabische wereld en Beiroet bleek een lustoord voor sjeiks uit de Golfstaten die regelmatig invlogen om er qua seks en alcohol het gerief te halen dat thuis een iets te linke onderneming was.



Naar Caïro was ik gereisd in de veronderstelling dat jonge Egyptenaren met grote passie zouden spreken over de actuele politieke vraagstukken in het Midden-Oosten. Maar de interesse voor bijvoorbeeld het Palestijnse probleem ('those Arabs') was matig.



De passie bleek vooral uit te gaan naar het vrije seksleven in Europa, waarover de wildste fantasieën werden gekoesterd.