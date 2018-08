Geen hardvochtig besluit, wel triest

Als je medelijden als leidraad neemt, heb je geen wetboek meer nodig

"Maar je wilt toch ook dat we ons aan het recht houden? Ik denk niet dat die rechters hardvochtig hebben geoordeeld, ze hebben alles bekeken. Is er opvang, lopen ze gevaar... dat bleek allemaal niet het geval."



"Ik kan hier met jou niet over praten! Dit is nou een perfect voorbeeld van hoe keihard rechts Nederland is geworden. Geen buitenlanders erin, en buitenlandse kinderen schoppen we het land uit!"



"Maar..."



"Niks maar, ik ben nog niet uitgepraat! Laat mij dan maar een softie zijn, laat mij dan maar denken Wir schaffen das, laat mij dan maar christelijk zijn en medelijden hebben! Dat vind ik een fijnere mentaliteit dan een recht-is-recht- en regels-zijn-regelsmentaliteit waar kinderen de dupe van zijn wier toekomst je kapot hebt gemaakt... "



"Maar in 2008 wist die moeder..."



"Ga nou niet goedpraten wat krom is! Weerzinwekkend!"



"(...)"



"Waarom zeg je niks? Je bent het niet met me eens. Dat weet ik."



"Het heeft geen zin. Dode kinderen op het strand, kinderen in een boot vol vluchtelingen, kinderen die neergeschoten worden, kinderen in een ziekenhuis dat gebombardeerd wordt, kinderen, kinderen... Met kinderen in je argumenten win je elke discussie. Met kinderen maak je van het recht een kinderdoder, van de wet een leeg stuk papier. Wat kan ik inbrengen tegen je medelijden met die kinderen?"



"Wees menselijk en toon ook medelijden!"



"Ik héb medelijden! Net als die rechters. Wie heeft er geen medelijden met kinderen die om welke reden dan ook verdriet hebben? Maar als je medelijden als leidraad neemt, heb je geen wetboek meer nodig, dan lopen moordenaars vrij rond, geef je kinderverkrachters vrij spel, sanctioneer je criminaliteit, is er geen verschil meer tussen mijn en dijn, want iedereen verdient ons medelijden."



"Je zou een uitzondering kunnen maken."



"Ja, wat een onrecht voor hen voor wie geen uitzondering gemaakt kon worden! Is dat niet hard?"



