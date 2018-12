Geef Dijkhoff een jurk van een bierton en hij is in zijn element

Eerlijk gezegd houd ik niet van lijstjes. Die overtreffende trap (beste, slechtste, mooiste) is uiteindelijk subjectief en als hij dat niet is, ben ik het nooit met de uitslag eens.



Het zijn meestal armzalige kapstokjes voor even armzalige tv-programma's, waar de spanning altijd wordt opgebouwd met een soort ironie alsof men er zelf niet in ­gelooft. ('Nee, we zeggen het nog niet, eerst gaan we naar een filmpje kijken.')



Politicus van het jaar 2018 werd... (roffel)... Klaas Dijkhoff.



Klaas Dijkhoff. Ze zeggen waarom hij de Politicus van het Jaar werd en elk woord klapt als een luchtbel uit ­elkaar nog voor het tot me heeft kunnen doordringen.