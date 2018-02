FvD speelt politiek bingo als geen ander

Forum voor Democratie is nog maar net begonnen in Amsterdam, zit niet eens in de raad en heeft nu al een ontregelend effect op de lokale politiek.



Zie het geklungel van PvdA en SP met de demonstratie op 18 maart tegen racisme. Dat is een jaarlijks fenomeen, waaraan de linkse partijen trouw meedoen.



Met de verkiezingen in zicht ging de demonstratie tegen racisme in het algemeen over in een demonstratie tegen racisten in de raad, waarbij de organisatie overduidelijk PVV en FvD voor ogen heeft.



Dat is iets anders.



Bij de linkse partijen hadden direct alle alarmbellen moeten afgaan: deze nieuwe slogan gaat voor ophef zorgen. Want partijen bestrijden elkaar in de raad, niet op straat, nietwaar? Bovendien: is FvD racistisch?



Partij voor de Dieren had het direct door en trok zich snel terug. PvdA en SP deden niets.



Daarmee groeide de demonstratie uit tot een cadeautje voor FvD in Amsterdam, zoals de partij ook de uitsluiting door D66 en GroenLinks met gejuich zal hebben ontvangen. De partij wentelt zich graag in een underdogpositie en deed dat dan ook met verve: zie je wel, ze moeten ons niet, ze vinden ons racisten. Demonisering!



Hierbij werden, met hulp van bevriende media, de pijlen uiteraard gericht op de PvdA, de favoriete tegenstander.



Wat deed Marjolein Moorman? Ze probeerde zich te verantwoorden via Twitter en afstand te nemen van de slogan. Een heilloze exercitie. Ze zakte steeds verder weg in het moeras.



Vorig weekeinde werden aanhangers van FvD belaagd in Noord. De daders uitten hierbij antifascistische leuzen.



FvD draaide de duimschroeven nog eens verder aan bij de PvdA: zijn dit niet dezelfde antifascisten waarmee jullie gaan demonstreren?