Frits Brink wist in 1979: het kan, boren onder de stad

Een illuster gezelschap Noord/Zuidlijnbobo's kwam zaterdagochtend bijeen in het nieuwe metrostation CS - in bouwtechnisch opzicht de meest complexe en kostbare plek van het project - ter ere van de opening.



Tunnelprofessor Johan Bosch, jarenlang dé deskundige van de gemeente, legde me desgevraagd nog eens uit voor welke uitdagingen de bouwers hadden gestaan toen ze de perrons moesten aanleggen terwijl bovengronds de NS-treinen moesten kunnen blijven rijden.



Bosch' leermeester, ingenieur Frits Brink, ontbrak. Hij was de vroegst betrokkene bij de Noord/Zuidlijn die ik ooit sprak. Ik ontmoette hem op een maandagmiddag in oktober 2010, in zijn appartement in Haarlem.