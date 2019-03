Frits Barend: 'Ad van Liempt pronkt met andermans veren'

Er is nog een aanwijzing dat Van Liempt in 2017 aan geheugenverlies moet hebben geleden over 'zogeheten' dader Van Boetzelaer

Zondag 4 november 2018 werd Polak als gast in radioprogramma OVT door historicus Bas Kromhout bekritiseerd om haar aanval op Van Liempt, die hij disproportioneel en niet eerlijk vond. Polak had Van Liempt inmiddels verzocht om een openbaar excuus, omdat hij schade had berokkend aan het beeld van de Holocaust, waarop hij antwoordde dat zijn bijdrage aan Oorlogsouders zeer beknopt was en de zaak te ver achter hem lag.



Onlangs ging hij in Dagblad van het Noorden ter promotie van zijn boek over Gemmeker voor het eerst in op de affaire, die hij beschouwde als een dieptepunt. "Ik heb het boek nauwelijks gelezen, een beetje gescand. En een wervend zinnetje opgeschreven."



Hoe rijmt Van Liempt deze uitspraken met zijn woorden bij de presentatie van Oorlogs­ouders, toen hij sprak over 'zogeheten' daders en zei 'de grootste verdienste van dit boek is dat we iets meer van daders gaan begrijpen'?



Vervolgens beval de lector kwaliteitsjournalistiek aan de Hogeschool Utrecht het boek aan in de Volkskrant en was hij met de auteur te gast in de talkshow Jacobine op zondag, waarin hij zei: "Ik heb het boek meegelezen."



Dochter Van Boetzelaer noemde hem 'de eerste buitenstaander en ook nog een autoriteit, die het boek las en daar toen al een positief oordeel over velde'.



Meegelezen of gelezen, dat suggereert toch iets anders dan 'een beetje gescand?' Ook het wervende zinnetje 'Ik lees veel familiegeschiedenissen en oorlogsmemoires, maar dit hoge niveau komt zelden voor' wekt andere associaties dan 'ik heb het boek nauwelijks gelezen'.



Er is nog een aanwijzing dat Van Liempt in 2017 aan geheugenverlies moet hebben geleden over 'zogeheten' dader Van Boetzelaer. In zijn eigen boek Jodenjacht uit 2011, waarvoor het omvangrijke oorlogsdossier over Willem van Boetzelaer volledig is onderzocht, staat hoe leden van het Commando Van Boetzelaer Joden en verzetsmensen van huis haalden en dat 'het Commando Van Boetzelaer op 21 en 22 februari 1945 enkele illegale werkers executeert'.



In 1995 schreef dr. Bart van der Boom in Den Haag in de Tweede Wereldoorlog: "Van Boetzelaer vond enkele maanden voor het einde van de oorlog nog een ondergedoken Joodse familie. Zeer verheugd bekeek hij zijn vangst en zei: 'Een Jood, een Jodin en nog een Jodin, dat hadden jullie niet gedacht, dat we jullie nog zouden ­krijgen."



Voornoemde bronnen rechtvaardigen de vraag waarom en wanneer Van Liempt een ­loopje nam met de waarheid: in 2017, toen hij als meelezer legitimeerde dat de 'zogeheten' dader Van Boetzelaer 'niets wist van Jodenvervolging', of in 2019, toen hij Oorlogsouders 'alleen even had gescand en nauwelijks gelezen'?



2) Krieg und Frieden

In 2012 praat Van Liempt in talloze interviews over zijn televisie-idee Nederland valt aan om de politionele acties in Indonesië van eind ­jaren veertig te verslaan als 'CNN Breaking News', alsof ze in het heden hebben plaatsgevonden.



De tv-regisseur Bob Rooyens op 20 juni 2012: "Ik was onaangenaam verrast toen ik Ad van Liempt op de radio hoorde toeteren dat hij een nieuwe vorm heeft bedacht om historische gebeurtenissen in beeld te brengen. Ook weer iemand die zich schaamteloos smukt met de veren van een ander. In 1996 heb ik voor de WDR en Arte, ter gelegenheid van de 350-jarige herdenking van de Vrede van Münster, het programma Krieg und Frieden niet alleen bedacht, maar ook geconcipieerd en geregisseerd. Het concept ging er vanuit dat televisie in 1648 al bestond en dat ontwikkelingen in de betreffende landen rechtstreeks via de originele ARD-correspondenten op de voet konden worden gevolgd. Het programma had het karakter van een CNN 'Breaking news'-reportage."



"De historicus Van Liempt zal van een historisch programma, genomineerd voor de prestigieuze Grimme-Preis, uitgezonden door de Duitse zender WDR en door Arte, wel nooit gehoord hebben. Heb me eerlijk gezegd nooit zo druk gemaakt om mensen van wie de ijdelheid groter is dan een respectvolle blik op de ­werkelijkheid."



Van Liempt: "Geachte heer Rooyens, het spijt me zeer dat ik niet van het programma over de Vrede van Münster wist. Had ik ervan geweten, dan zou ik daar zeker melding van hebben gemaakt. Het spijt me overigens ook dat u mij zo zonder mankeren in de hoek van de ijdeltuiten zet. Ik geloof niet dat ijdelheid tot mijn meest kenmerkende karaktertrekken behoort."



Reactie Rooyens: "Meneer Van Liempt, wat betreft ijdeltuitjes, ik heb twee radio-interviews met u gehoord. Daarbij liet u zich, uiteraard met een bescheiden toon, makkelijk aanleunen dat er een geniale vorm was gevonden om geschiedenis te vertellen. Over die vorm ben ik het natuurlijk eens. Daarom snap ik niet waarom zo'n grote man als u, die de televisie in zeer positieve zin verrijkt heeft en zijn lauweren ook verdiend heeft, zo krampachtig doet over iets simpels als credits daar leggen waar ze horen. Uw opstelling stelt mij teleur."



3) Televisieserie De Oorlog

Historicus dr. Barbara Henkes recenseerde in 2010 in vakblad BMGN de serie De Oorlog. Van Liempt schreef het scenario voor deze herziene versie van De Bezetting van Loe de Jong uit de jaren zestig, voerde de eindredactie en publiceerde het gelijknamige boek. Henkes wees op vier voorbeelden die Van Liempt ten onrechte claimde als eigen ontdekkingen.



Voorbeeld 1: "Van Liempt beweert dat in de ­serie voor het eerst mensen aan het woord ­komen die volgens hem door De Jong genegeerd werden, zoals voormalige nationaal­socialisten, Oostfrontstrijders en andere collaborateurs. Kennelijk is Van Liempt vergeten dat De Jong de nodige aandacht besteedde aan de positie en motivering van individuele NSB-­leden in deel 5 van De Bezetting."



Vervolgens: "Opmerkelijk is dat Van Liempt zich zo nadrukkelijk afzet tegen de benadering van De Jong, zonder te verwijzen naar collega's die in een eerder stadium De Jongs sjabloon van het onverschrokken Nederland in verzet ­tegen het perverse nazi-Duitsland hebben opengebroken. Dat geldt vooral voor de avondvullende documentaire Vastberaden, maar soepel en met mate, herinneringen aan Nederland 1938-1948 van Hans Keller, Henk Hofland en Hans Verhagen, die in 1974 door de VPRO werd uitgezonden. Zij waren de eersten (voorbeeld 2) die collaboratie van Nederlandse zijde een prominente plaats gaven in hun hooggewaardeerde beeldverhaal van het oorlogsverleden."



Van Liempt claimde ook, aldus Henkes, dat in De Oorlog voor het eerst plaats is ingeruimd voor 'gewone' mensen en het alledaagse leven in oorlogstijd: "Dan gaat hij echter voorbij aan de plaats die Keller cum suis gaven (voorbeeld 3) aan onbekende mannen."



Daarnaast stelt Van Liempt dat hij en zijn team een vernieuwend oog hebben voor de normaliteit van de oorlog, dat voor veel mensen het leven gewoon doorging. Maar ook dit inzicht kwam eerder in Vastberaden aan de orde. (Voorbeeld 4) Dat Henkes niet alleen stond in haar constatering over ten onrechte door Van Liempt geclaimde 'nieuwe inzichten', bleek uit de aankondiging van de lezingenserie Helden en Schurken in het Amsterdamse Verzetsmuseum, in 2013. '