Floortje kijken: een dag later zitten we in een klein vliegtuigje

Geen enkel televisieprogramma kan zo diep mijn schedel inkruipen als Floortje Naar het Einde van de Wereld. Ik kijk ernaar en wil de grote koffer uit de gangkast halen. Drie enkele tickets boeken en mijn vrouw en kind verrassen.



"We gaan weg."



"Waar naartoe?"



"Naar het einde van de wereld."



Een dag later zitten we in een klein vliegtuigje. De piloot is een forse man. Hij bestuurt het vliegtuig met zijn buik. We vliegen over bergen die hoger zijn dan vier op elkaar gestapelde kerktorens. Die bergen zorgen ­ervoor dat we niet meer terug kunnen.