Filmavonden zijn heilig

Filmavonden waren heilig in mijn opvoeding, zowel met familie als met vrienden. Of het nou Bollywooddrama's waren of Franse horror, of Japanse thrillers of Hollywoodkaskrakers, er werd altijd naar films gekeken. Bij voorkeur in een bioscoop, een van de fijnste plekken op aarde.



En nog steeds zijn er weinig dingen waar ik meer van geniet dan naar een goede film kijken. Er is iets onbeschrijfelijk aantrekkelijks aan de energie van een donkere zaal met zachte stoelen en een groot scherm waar je je even kunt wanen in een andere realiteit, of op een andere plek, of in een ander universum.