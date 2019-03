Femke Halsema wordt ongeduldig

Hij zat net een half jaar op zijn post, toch legt Mark de Boer, de hoogste veiligheidsbeambte van de gemeente Amsterdam, zijn functie neer. Desgevraagd bevestigt een woordvoerder van burgemeester Femke Halsema het vertrek van De Boer, directeur Open­bare Orde en Veiligheid. Per 1 april stopt hij, 'uit persoonlijke overwegingen.'



Dat is typisch zo'n formulering waar van alles achter kan zitten. Zijn vertrek is dan ook het gesprek van de week onder hogere ambtenaren in de Stopera. Want De Boer is de zoveelste hoge ambtenaar die opstapt. Sinds het begin van dit jaar is ook de functie directeur Communicatie vacant, die pas anderhalf jaar vervuld was, net als de functies hoofd van de afdeling Externe Betrekkingen en hoofd van de afdeling Bestuursadvisering.