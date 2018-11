Even lijkt het alsof ze de deken loslaat

Ik lig bij de middelste in bed. We liggen allebei op onze zij. De gordijnen zijn dicht, de lamp aan het plafond is uit, maar vanaf de gang schijnt licht naar binnen. We kunnen elkaar zien.



Het is bijna bedtijd. Nog vijf minuten en dan kruip ik eruit. Dan is haar zus aan de beurt. Maar nu nog niet. Nu voel ik twee voeten tussen mijn benen. Ik voel wiebelende tenen. Ik hoor een verhaal.



Mijn vinger volgt de lijnen op de deken. Ze zigzaggen over de volle breedte. Grijze lijnen op een donkerroze ondergrond. Op de andere kant is het precies andersom, daar zijn de lijnen donkerroze en is de rest van de deken grijs.