Even een paar quizvragen

Welke spits van Ajax scoorde als eerste in één seizoen zowel in de eerste divisie, de eredivisie als in de Champions League?



Wie was de laatste doelpuntenmaker van Ajax in Estadio Santiago Bernabéu?



Welke Zweedse aanvaller van Ajax scoorde bij zijn debuut als basisspeler twee keer tegen NEC? En welke Deense Ajacied werd met 7 doelpunten topscorer van de NextGen, de Cham­pions League voor jeugdteams, in 2012?



Antwoord 1: Danny Hoesen, de beleefde jongeman uit Heerlen, voor wie de stap van Fortuna naar Ajax - van Limburg naar IJburg - toch te groot was, hoewel hij scoorde tegen Barcelona.