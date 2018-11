Ik steun mijnheer He Jiankui, de Chinese arts-onderzoeker die beweert een genetisch gemanipuleerde tweeling ter wereld te hebben geholpen die immuun is tegen een aids veroorzakende hiv-infectie.



Het nieuws veroorzaakte ophef. Alle ethici kregen een waas voor hun ogen. Dit was experimenteren met mensen, met kinderen. Dit was krankzinnig. Dokter Mengele zou hier vanuit de hel met genoegen naar kijken.



Zal best.



Ethiek is vast noodzakelijk. Maar het is voor jonge mensen. Die hebben nog tijd om een goede ethiek na te streven.



Mijnheer He beweert dat hij op korte termijn ook zoiets als de ziekte van Alzheimer zou kunnen genezen en dat kan mij niet snel genoeg.