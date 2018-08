Erotiek en politiek, gaat dat samen?

Pam

Het is in Nederland begonnen met ­Saskia Holleman (1945-2013). Ze liet zich in 1970 voor een fotoshoot naakt fotograferen tussen de koeien in een weiland bij Nootdorp.



Later werd een van de foto's tegen haar zin gebruikt voor de verkiezingsposter van de PSP, de pacifistische partij van de ­heren Van der Lek en Van der Spek.



De mooie Saskia liet zich afkopen voor 1250 gulden en ging daarna rechten studeren, zodat dit soort geintjes haar nooit meer zouden overkomen. Ik heb haar nog gekend, vriendin van Tim Krabbé, en later de echtgenote van vertaler Peter ­Verstegen.



Dit was de eerste keer dat bloot (in het openbaar) werd gebruikt in de politiek. Nederlandse politici zijn daarin altijd terughoudend geweest. Ik herinner mij nog dat twee fractiemedewerkers van de VVD zich voor de Playboy schaars gekleed lieten ­fotograferen in de bankjes van de Tweede Kamer. De toenmalige ­Kamervoorzitter Dick Dolman was woest en de twee werden ontslagen.



Meestal blijven erotiek en politiek strikt gescheiden. De enige keer dat de regering over de schreef ging, was in 2013, toen een ondernemer uit Hillegom subsidie kreeg voor de ontwikkeling van een 'zelfbevredigingszitzak'. Het ding was wegens instabiliteit voor verbetering vatbaar, maar gelukkig protesteerde de PVV en is de zak onontwikkeld gebleven.