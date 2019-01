Er zat niets anders op dan een slotenmaker te bellen

Sinds kort woon ik in een kleine studio in De Pijp. Op tweehoog-achter, zonder intercom. Nadat ik van de week een pakje van PostNL in ontvangst had genomen, sprintte ik via de steile trappen terug naar mijn woning. Ik probeerde de deur te openen, maar er was geen ­beweging in te krijgen.



In mijn haast had ik hem ­gedachteloos achter me dichtgetrokken.



Daar stond ik dan: zonder sleutels, zonder telefoon, zonder geld, zonder schoenen en zonder panty, want die had ik net in de was gedaan. Wat moest ik in ­hemelsnaam beginnen? Als een bezetene klopte ik op de deuren van de drie - mij nog onbekende - buren met wie ik een portiek deel.