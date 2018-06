Er lag een jongetje op het zebrapad. Die nacht lag hij naast me in bed

Ze had eens gelezen dat uitgerekend op zebrapaden de meeste aanrijdingen voorkomen. Omdat mensen zich veilig wanen. Maar wat had ze haar kind dan moeten leren? Ren lukraak over de straat als het je goeddunkt? Of blijf je hele leven aan de overkant staan? Hij was bijna negen. Ze liet juist de teugels wat vieren. Hield niet meer de halve dag zijn pols in haar knuist. Blijf bij me. Blijf weg van gevaar.



'Als ik hem in mijn poten krijg...' Natuurlijk was ze geen vechtersbaas. Maar als ze dat klerelijertje zo zou aantreffen. Ze stond niet voor zichzelf in.



Het klerelijertje bleek een meisje van zeventien. Het jongetje had keurig gekeken. Een fietser was voor hem gestopt. Toen hij die beleefd bedankte, knalde zij dwars over hem heen. Haar been lag in een verkeerde hoek op de stenen, terwijl ze almaar had geroepen: "Ga naar hem! Het is mijn schuld, het is mijn schuld." Tot ze werd afgevoerd naar het ziekenhuis.



De moeder van het jongetje reed de straat in. Twee politiewagens. Een web van rood-witte linten. Het rem­spoor dat de witte zebrastreep bezoedelde. Ze beukte haar fiets op de stoep en brulde zijn naam.



Daar zat hij, intens wit in de ziekenwagen met een teddybeer in zijn armen die hij van de ambulancebroeder had gekregen. Ze hield hem zo stevig vast dat ze beiden niet meer konden ademen.



Er lag een jongetje op het zebrapad. Die nacht lag hij naast me in bed. Hij had alleen wat kneuzingen. Toch schrok ik elk uur wakker. En voelde zijn pols in mijn knuist.



