Er kwamen geen chocoladecroissants

Precies twintig jaar geleden zakte mijn moeder in elkaar. Ze was even oud als mijn vrouw nu is. Het gebeurde in de gang. Ik dacht dat ik droomde. Alle kleuren ­verlieten haar gezicht, wangen als stoepkrijt in de regen. Mijn vader plukte wat ongestreken kleding van de strijkplank en kleedde haar aan.



Mijn zus en ik keken uit het raam naar hoe mijn moeder op de achterbank van onze auto ging liggen en hoe mijn vader de straat uitreed. Ik vroeg aan mijn zus of ze dacht dat het ernstig was. Ik had geen bloed gezien, dus ik dacht van niet.