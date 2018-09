Er bestaat geen prijs van enige betekenis zonder gedonder

Ze had verkondigd dat aids in Afrika het werk was van westerse wetenschappers

Kenmerkend was de Nobelprijs voor Barack Obama in 2009. Deze werd toegekend toen zijn presidentschap pas een paar maanden oud was. De keuze was onmiskenbaar ingegeven door politieke sympathie, want van grote verrichtingen kon simpelweg nog geen sprake zijn.



Ronduit gênant was de Nobelprijs voor de Keniaanse milieuactiviste Wangari Maathai in 2004. Hier werd een vrouw gelauwerd die de mening bleek te hebben verkondigd dat de aids­epidemie in Afrika het werk was van westerse wetenschappers die het continent wilden uitroeien.



Ook de Nobelprijs voor de Literatuur ontkomt natuurlijk niet aan controverses. Zo werden in 1974 Graham Greene, Vladimir Nabokov en Saul Bellow gepasseerd ten faveure van twee Zweedse schrijvers die buiten hun landgrens nauwelijks bekendheid genoten. Alleen Bellow kreeg later nog een herkansing.



Misschien zijn literatuurprijzen wel het meest vatbaar voor trammelant - over smaak valt immers volop te twisten.



Maar laten we onze zegeningen tellen. Sovjet­leider Leonid Brezjnev, wiens borstpartij was geschapen voor een batterij van eretekenen, verzamelde in zijn leven maar liefst 29 binnenlandse ordes en 52 buitenlandse onderscheidingen. Verreweg de potsierlijkste was de Leninprijs voor de Literatuur, die hij zich in 1979 liet toekennen.



Niemand in Moskou had een magistrale verteller in hem ontwaard, maar iedereen applaudisseerde, want Brezjnevs macht reikte aanzienlijk verder dan de pen.



Paul Brill