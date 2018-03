En weer viel een held van zijn voetstuk

Afgelopen weekend viel er weer een held van zijn voetstuk. Ze vallen tegenwoordig om als dominosteentjes. De grootheden stoten elkaar elke dag om met hun ­afstotelijkheid.



Mijn grote jeugdheld Jamie Carragher, ex-oerverdediger van de mooiste voetbalclub ter ­wereld, spuugde vanuit zijn auto op een gezin dat in een andere auto zat. Het was ook geen mooie rochel of zo, nee, het was meer sproeien wat Carragher deed.



Spugen ziet er te allen tijde armoedig en ploerterig uit, maar de gefragmenteerde fluim van Jamie vloog door de lucht en landde pal op de definitie van poverheid in het woordenboek.



Verdomme, dacht ik, want Carragher was een van mijn laatste helden. Wat zou Carra doen? was iets wat ik me dagelijks afvroeg als ik op de drempel van onnozelheid stond.



En voor Carragher was er Morrissey, maar de mooiste popliedjesschrijver van de wereld gooide zichzelf op een dag van zijn voetstuk, deed allemaal onnodig rechtse uitspraken tijdens de val en belandde onder de dubbeldeksbus waar hij in 1986 nog zo prachtig over had ­gezongen.



Ik kijk nogmaals naar het spuugfilmpje van Carragher en sla mezelf voor het hoofd. Waarom maak ik telkens weer halfgoden van mensen die maar in één ding uitblinken? Wat bezielt me? Ik ben een volwassen man, waarom hunker ik nog zo naar helden? Waarom heb ik mensen nodig tegen wie ik op kan kijken?



Jamie Carragher, die op een steenworp afstand van het ouderlijk huis van mijn vader opgroeide, is een van de mannen die in 2005 verantwoordelijk waren voor de mooiste avond van mijn leven.