En dan komt Martijn Krabbé, met zijn team van specialisten

De nieuwste tv-hobby bij ons thuis heet ­Kopen Zonder Kijken. Dat is een programma op RTL4 met Martijn Krabbé.



Er zijn twee soorten Martijn Krabbé-programma's: in de ene soort wordt hij in een jasje gehesen en kondigt hij met zijn schuine lachje mensen aan die aan een talentenshow meedoen, in de andere soort mag hij zijn dagelijkse kloffie aanhouden en gaat hij met zijn schuine lachje op bezoek bij mensen die een of ander probleem het hoofd te bieden hebben.



Kopen Zonder Kijken is een ­programma van de tweede soort, en het probleem is dat mensen niet weten hoe ze een huis moeten kopen.