Elkaar overtroeven in rechtse flinkheid

Deze week liet partij 50Plus van zich horen. De nieuwkomer in de Amsterdamse politiek stuurde een persbericht met de kop, in hoofdletters: Van Aartsen, ga naar huis!



Aanleiding voor dit boze bericht waren de uitspraken die waarnemend burgemeester Jozias van Aartsen vorige week deed in de gemeenteraad, tijdens een debat over het radicaliseringsbeleid. Van Aartsen zei dat Amsterdam de hand moet reiken aan salafistische moslims, de fundamentalistische stroming binnen de islam.



Voor Ellen Schutten, lijsttrekker van 50Plus in Amsterdam, reden om Van Aartsen tot 'ongewenste vreemdeling' te verklaren.



Dat de waarnemend burgemeester een lang en genuanceerd betoog hield, deed er niet toe: dit was makkelijk scoren.



Wat is dat toch met ouderenpartijen in Amsterdam? Wil van Soest, lijsttrekker van Partij van de Ouderen is ook al zo vaak boos. En knetterrechts.



Zo vindt ze dat tegenstanders van Zwarte Piet naar een psychiater moeten.

En in de discussie over de namen van straten, pleinen of de Coentunnel, die verwijzen naar het slavernijverleden, volgt ze de lijn van de gemeente Urk: niet minder, maar juist méér straten vernoemen naar dit soort zeelieden.



Van Soest heeft het namelijk 'he-le-maal gehad met de lobby van kleine, veelal extreemlinkse groepen.'



Partij van de Ouderen, één zetel in de raad, is moeilijk te plaatsen in het politieke spectrum. De partij is erg links als het gaat om sociale huur, daarvan kunnen er niet genoeg zijn in de stad.



Maar ook met haar pleidooi voor armoedebestrijding en tegen bezuinigingen op de zorg. Met dit standpunt schurkt Van Soest aan tegen SP, GroenLinks en PvdA.



Maar ze wil ook minder opvang van erkende vluchtelingen in de stad en dat Amsterdam alle hulp staakt aan uitgeprocedeerde asielzoekers. Ook pleit ze voor een stop op nieuwe moskeeën in de stad. Daarmee passeert ze alle andere partijen in de gemeenteraad op rechts en zit ze het dichtst tegen Forum voor Democratie aan.