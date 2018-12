Eerst de lichtjes, zei ik nog eens

Ik sta in een winkel. Met twee doosjes in mijn handen. Vijftig lampjes of honderd lampjes. Ik weet het niet. Ik weet niet wat ik nodig heb.



We hadden een boom gekocht. Op het plein aan het einde van de straat. Hoog maar smal, hadden we bedacht. Dan zou het passen. We vonden hem meteen tussen de andere bomen. Hij stak erbovenuit. De oudste en ik sjouwden de boom naar huis.



De straat door. Zij voor, ik achter. Af en toe wisselden we van schouder. Dan telden we tot drie en tilden de boom over onze hoofden heen.