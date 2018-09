Een vrolijke slip ligt onbekommerd op mijn deurmat

Ze pakt de slip van de grond en inspecteert het ding zoals boswachters korstmossen inspecteren

"Bedankt voor de columns. Dat staat er. Misschien weet de persoon in kwestie dat ik volgende week mijn vijfhonderdste column voor deze krant zal schrijven. Ik had liever geld gehad of een boekenbon als bedankje."



"Het volk waardeert je."



"Sinds wanneer ligt waardering in de ondergoedla?"



"Je ziet er verdrietig uit. Wat is er?" vraagt mijn vrouw.



"Zeven jaar geleden was ik single. Toen had ik vrouwenondergoed in de brievenbus nodig. Toen had ik bloemenborduursels nodig. Die stiksels hadden me lucht kunnen geven. Dit soort dingen komt altijd te laat. De spannendste dingen gebeuren altijd als de kaarsen net uit zijn gegaan."



Ze pakt de slip van de grond en inspecteert het ding zoals boswachters korstmossen inspecteren.



"Het is geen lelijke slip. Eerlijk is eerlijk, ik zou dit best kunnen dragen." Ze rent de trap op, gaat ons huis binnen en gooit de deur dicht.



Twee minuten later staat ze boven aan de trap in de donkerroze brievenbusslip.



"Dat gaat een tetanusprik worden," zeg ik enigszins van streek.



"Ach welnee, het prijskaartje zit er nog aan. Kijk dan, €16,99!"



Ze loopt ons huis binnen en maakt een gebaar dat ik haar moet volgen. Ik sjok de trap op en schop in de hal mijn schoenen uit. Met mijn linkerschoen schop ik een boodschappentas waar statiegeldflessen in zitten om. Een lege fles Orangina steekt als een periscoop boven de andere flessen uit. Land in zicht.



Mijn vrouw is niet in de huiskamer. Op de eettafel zie ik hartvormige papiertjes en een balpen liggen. Of zie ik die dingen toch niet liggen?



Liefde maakt blind. Ik ga naast mijn vrouw op bed zitten en samen kijken we met kapotte ogen naar de kaarsen die nooit zullen doven.



De in Amsterdam geboren en getogen schrijver James Worthy (1980) probeert in zijn columns iets van het leven te begrijpen. Lees al zijn columns hier terug.



james@parool.nl