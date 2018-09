Een verhaal, ook al is er nog geen verhaal

Onvoorstelbaar dat ik donderdagochtend nog niet wist wat een Stint was. Hoe snel kunnen heel veel details over één specifiek voertuig je bewustzijn ingeslingerd worden?



Natuurlijk, ik zag dagelijks elektrische bakfietsen met kinderen erin rondrijden. Maar dat die dingen Stint heetten - geen idee. Ik had ook helemaal geen mening over de Stints.



Ik vroeg me niet af of de jongens en meisjes die ze ­bestuurden een rijbewijs hadden, of tenminste examen hadden gedaan in het besturen van de Stint, of de wegligging wel goed was, of ze gecontroleerd werden.



Ik voelde ook nog helemaal geen emoties bij de Stint.