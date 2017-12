Een Stopera vol talenten met Haagse ambities

Eigenlijk is de functie met drie tot vier dagen in de week te zwaar om er een baan op niveau bij te hebben. Voor de teamleider op de basisschool die geeft om z'n stad, of een verkoper van computersoftware die iets aan de files op de A10 wil doen, is de drempel naar een ­periode in de raad eigenlijk te hoog.



De gevolgen? Een raad vol freelanceconsultants, zzp-­trainers, debatleiders, lobbyisten en andere bestuurlijke ­types die met hun tijd kunnen schuiven, maar die niet per se een afspiegeling zijn van ­alle Amsterdammers.



Dit fenomeen zie je vooral in de grote steden: een raad vol ambitieuze ­talenten die het werk in de ­Stopera zien als opstapje naar een Haagse carrière, en die dus vooral graag spoeddebatten voeren over micro-onderwerpen die de achterban behagen. Maar een lange middag debat­teren over Haven-Stad vinden ze niet de moeite waard, want die wijk wordt pas gebouwd als de volgende Tweede Kamerver­kiezing allang is ­geweest.



Hoopgevend zijn de ontwik­kelingen in Rotterdam. Daar krijgen werknemers van grote Rotterdamse bedrijven die de raad in willen, een salarisgarantie en ze behouden een fatsoenlijke pensioenopbouw. Het moet een soort mentaliteitsverandering opleveren; werknemers hoeven niet meer blij te zijn dat ze tijd krijgen, maar de bazen geven hun werknemers carte blanche om een tijdje de maatschappij te dienen.



Wat zou het fijn zijn als havenondernemersvereniging Oram hier ook zoiets zou initiëren. Want als een projectmanager van Damen Shipyards of een ploegleider van de A-Point Groep tijd had gekregen voor de gemeenteraad, was in ieder geval het dossier Haven-Stad een stuk grondiger besproken.



Politiek verslaggevers Michiel Couzy en Ruben Koops belichten beurtelings op zaterdag in 'Republiek Amsterdam' een politiek onderwerp uit de stad.



