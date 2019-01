Eén stoot tegenwind en iedereen zegt: wat een waardeloos Ajax

NOS-commentator Arman Avsaroglu zag in De Kuip hoe ­Feyenoord Ajax ontmantelde, maar vond het daaropvolgende Rotterdamse volksfeest 'een klein beetje sneuïg'.



Dat kan zijn. Ik was er niet bij en zette na het laatste fluitsignaal vloekend de tv uit. Ik heb een keer of veertien in het uitvak van De Kuip gestaan, maar Feyenoordwinst heb ik bij die gelegenheden nooit mogen meemaken.



Het lijkt me trouwens knap irritant om na een kampioenschap of een zege in de klas­sieker steevast te worden beschreven als een sneu geval dat de rest van de week 'huilend van geluk' en 'ladderzat van euforie' willekeurige ­passanten in de armen valt, schokschouderend over die wedstrijd die hij 'nooit, nooit zal vergeten'.