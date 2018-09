Een stoere moeder is geen vader

Het is zaterdagochtend, iets voor achten. Ik zit in de vensterbank. Beneden in de straat is het stil. Alle auto's in het gelid, de bomen roerloos, fietsen hangend in de rekken. Niets beweegt nog.



Ik trek mijn benen naar me toe en leg mijn kin op mijn rechterknie. Om de hoek, waar ik hem niet kan zien, haalt de jongste zijn fiets van het slot. Terwijl ik wacht tot hij tevoorschijn komt, zie ik voor me hoe in de stad nog meer tienjarige jongens fietsen van sloten halen. Jongens met hoge sokken. En scheenbeschermers. Voetbalschoenen in een rugtas.