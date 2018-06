Een stinkwind uit het fatsoens-anusje van Pechtold

In dat appartement van Pechtold worden de grond­beginselen van zijn partij ­gevangen gehouden en gemarteld

"Het is onfatsoenlijk, geachte journalistieke horzels, dat jullie keer op keer vragen durven te stellen over een toevallig wat duur uitgevallen cadeautje." Je ziet hem denken.



Het kan allemaal keurig in orde zijn, maar de schijn is tegen Pechtold. Daar komt nog bij dat hij en zijn partij om de drie woorden dat door henzelf tot op de draad versleten begrip 'fatsoen' mitrailleren.



Hun unique selling point was dat zogenaamde fatsoen. Hoe wordt Wilders bestreden? Door op diens onfatsoen te wijzen. De SP was ook al onfatsoenlijk, en ja, zelfs de PvdA. D66'ers scheppen er behagen in om zich als giftige reptielen van het fatsoen te gedragen; als ze spreken komen er zinnen uit hun mond die van ontsmettingsmiddel zijn doordrenkt en als je ze een hand geeft, grijp je in een stuk warme zeep.



En nu zijn we dus ook de vingers getikt door de Raad van Europa.



Pechtold is vast beledigd dat zelfs zijn geliefde Raad enige achterdocht jegens hem koestert. Intussen weet hij ook wel dat zijn fatsoenlijke positie door eigen toedoen bemodderd is met de stinkmest van zijn eigen huichelachtigheid.



En zijn partij heeft het al moeilijk.



De kroonjuwelen verkocht en intussen de oude partij­organen aan de honden van de coalitie gevoerd in de hoop dat Pia of Kajsa voor wat nieuwe kunnen zorgen.



