Een sneeuwscooter en een smeltende baard

Ome Piet en ik zitten in een kroeg. Hij woont al heel lang in Amerika, maar hij is een weekje terug in de stad waar hij is opgegroeid. Hij is 89 jaar oud. Over een paar maandjes wordt hij 90.



"Hoe word je zo oud? Door liefde, door mazzel of door allebei?" vraag ik.



Zijn ogen verraden dat hij het antwoord niet weet, desalniettemin waagt zijn mond een poging.



"Het is vooral mazzel denk ik. Zo oud worden als ik is een toevalstreffer."



De hele avond vertelt hij verhalen. Wonderschone verhalen.