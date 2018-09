Op de dag dat mijn grote held Steven Gerrard uit Liverpool vertrok, liet hij een gat in mijn hart achter. Een sinkhole in mijn borstkas. Want hij was de club.



Gerrard was de wind die de hoekvlaggen liet wapperen, de man voor wie het gras groeide, ja, hij was de dirigent van mijn hartslag. Hij was Sergeant Pepper.



Toen The Beatles in 1960 met optreden begonnen, wilden ze niet beroemd worden, nee, ze wilden hem worden. Steven George Gerrard. Hij, die twintig jaar ­later pas geboren zou worden.



Een paar maanden lang woonde er een familie muizen in het gat in mijn hart. Ze kwamen niet vaak buiten. Als ze honger hadden, namen ze hapjes uit mijn gevoelens. Het waren emotionele eters.



Maar op een dag ­waren de muizen weg. Ze hadden geen afscheid genomen, maar wel grondig gestofzuigd. Het gat oogde zo goed als nieuw. Het glom zelfs. Mijn hart leek op een nieuwe puntenslijper.



Ik wist bijna zeker dat niemand dat gat ooit zou kunnen dichten, maar inenen was het gat kwijt. Hoe kon dat? Wie had daar in hemelsnaam voor gezorgd? Of was het gewoon de leegte die zo vol van zichzelf was?



Ik ging voor de spiegel staan en klapte mijn borstkas open. Met de zaklamp op mijn telefoon keek ik mijn boezem in. Ik zag vrijwel meteen dat het gat niet dicht was, maar dat er iemand was ingekropen. Een man. Een onopvallende man.



Een voetballer. Een man zo nietszeggend als de maand november. Ik zag James Milner in het gat in mijn hart.



James Milner is niet iemand voor wie je naar het ­stadion gaat. Nee. Voor Milner zet je je wekker niet. Je drukt zijn achternaam niet op een voetbalshirt en maar één kind op deze aardbol droomt over hem. Milner is niet lichtvoetig, hij heeft de bal niet aan een touwtje en hij zal nooit op het hoesje van een videogame staan.