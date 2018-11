Een ruggengraat van rubber

Gek is dat: ik heb meer moeite over onverklaarbare somberheid te schrijven dan vroeger. (Ik heb een hekel aan het woord 'depressie', dat soms een label lijkt op een doos waarop staat: 'Wat hier in zit, weten we niet precies, maar we hebben er wel een woord voor.')



Het bekennen van somberheid, denk ik weleens, heeft de tijdgeest tegen; dat het binnenin je kop constant regent en er een gure wind waait, lijkt op een ongewenste klimaatverandering waaraan de verkeerde conclusies worden ­verbonden.



Je bent gewoon somber. Punt. Een chipje in je geest zit even verkeerd.