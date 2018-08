Een politicus heeft de plicht te laten zien wat er niet deugt

Een politicus heeft de plicht keer op keer te laten zien wat er niet deugt

Omdat het omgekeerde misschien een grotere belediging is: dat er buitenlandse politieke partijen zijn die ons hun normen en hun waarden met geweld willen opleggen en dat er zelfs in ons land mensen met ideeën leven die een aanslag op Wilders rechtvaardigen vanwege een tekening.



Toont Wilders niet aan dat hij het gelijk aan zijn kant heeft? Een politicus die al vijftien jaar elke dag met de dood wordt bedreigd en wiens situatie niet verandert, heeft de plicht keer op keer te laten zien wat er volgens hem niet deugt.



Het gaat bij die cartoonwedstrijd natuurlijk niet om die tekeningen, het gaat er om te laten zien hoe wij worden bedreigd als we de vrijheid van meningsuiting verliezen.



Maar ik ben niet blind voor de dilemma's. Welke krant zal de cartoon van de winnaar afdrukken?



En wat zou ik doen? Zou ik de levens van alle redacteuren in de waagschaal leggen door het afdrukken van zo'n tekening?



Na de moord op Van Gogh vond ik het juist, na herhaalde dreigementen, dat zijn film 'Submission' (script van Ayaan) niet in zijn geheel zou worden vertoond. We - als productiebedrijf - hadden namelijk ook rekening te houden met anderen op kantoor, zo'n dertig mensen, die niets met de film hadden te maken.



Van die beslissing heb ik geen spijt, maar ik lig er nog wel eens wakker van. Schuldgevoel trekt zich namelijk niets aan van moed of lafheid.



