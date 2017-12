Een lach nog groter dan zijn spierballen

Je hebt van een pudding met een hart, een hart met een rode cape om gemaakt

Tegenwoordig draag ik sportbroekjes. Mijn trainer ­Zacharias zegt dat ik mooie benen heb voor iemand die zo slim is. Als hij dat zegt, moet ik altijd denken aan een zin uit het nummer Avant Gardener van Gordi: 'The ­paramedic thinks I'm clever cause I play guitar, I think she's clever cause she stops people dying.'



Zacharias houdt mij in leven. Met een lach die, en ik weet niet hoe het kan, nog groter is dan zijn spierballen.



In de kleedkamer van Keizersgym staat een kleine sauna. Na elke les zit ik twintig minuten te kijken naar de zweetdruppels die over mijn buik schaatsen. En heel soms maakt de warmte me bang. Dan denk ik dat de deur van de sauna is dichtgelijmd en dat ik mezelf het graf in zal zweten, maar dan haal ik een paar keer diep adem en is de sauna gewoon weer de baarmoeder die ik al sinds mijn geboorte zoek.



Ik sport nu bijna een jaar en mijn lichaam begint echt te veranderen. Ik zal nooit de sterkste man van de ­wereld worden, maar als het moet, kan ik de wereld voor een paar minuten op mijn schouders dragen.



Het enige nadeel van geregeld sporten is dat je ­lichaam soms gekaapt wordt door testosteron. Zo probeerde ik vanochtend de hersluitbare verpakking van mijn gebraden kipfilet te hersluiten, maar de verpakking luisterde niet. De plakrand plakte niet meer. En toen knapte er iets. Ik heb de plakjes kipfilet in de richting van Saturnus gefrisbeed. Beste lezer, als je erbij was geweest en de plakjes had gevolgd, had je E.T. kunnen zien bukken.



Zacharias Sabri, ik wil je bedanken. Je bent een geweldenaar. Je hebt van een pudding met een hart, een hart met een rode cape om gemaakt.



Ik kan de hele wereld aan.



Als de hele wereld er in maatje M is.



