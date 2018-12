Uit de krochten van mijn geheugen komt een schaatser aanrijden. Het is Kees Zwamborn, die in zwembroek en op ijshockeyschaatsen een rondje rijdt op een overdekte kunstijsbaan. In Abidjan, Ivoorkust.



Dat was in 1979, vlak voor de kerstdagen. Ajax in Afrika.



Het was een knotsgekke winterstoptrip (later werd een ­reportage op tv uitgezonden). De ploeg werd verwelkomd door vuurspuwers, acrobaten en dansers, de vrouw van voorzitter Ton Harmsen werd in het zwembad gegooid, er waren excursies naar 'bounty-achtige' stranden, en in de tuin van het hotel stond zelfs een kerstboom.



Kouder dan dertig graden werd het niet.