Een kennismaking met mijn zelfoverschatting

Elke keer als ik de begintune van De slimste mens hoor, denk ik aan hem. Aan de man die mij versloeg. Aan de man die mij kennis liet maken met mijn zelfoverschatting.



Het was in 2014 in een studio in Hilversum. Op de tribune zaten allemaal oude mensen. Van die mensen die nog kerstkaarten versturen. Er gingen mandarijntjes rond.



Ik twijfelde over mijn overhemd. Het overhemd deed alles wat het moest doen, het bedekte mijn tepels, mijn oksels en mijn navel, maar was het kledingstuk ook enigermate gelukbrengend? In de kleedkamer trok ik een ander overhemd aan en at nog even snel een krentenbol.



Toen ik weer in de stoel zat, poederde de jongen van de make-up mijn gezicht zo effen mogelijk. Maar in mijn nek stopte hij even.



"Dat moet pijn doen," zei hij.



"Poeder er maar gewoon overheen, hoor. Het is ­gewoon de stress. Meer niet. Van stress krijg ik altijd de Ardennen in mijn nek."



In de eerste rondes van de quiz ging het niet goed. Ik liep achter op de twee andere deelnemers.



"Mag ik nog van overhemd wisselen?" vroeg ik tijdens een korte onderbreking aan de opnameleider.



"Nee, dan raakt de kijker in de war."



"Ik heb niets met de kijker te maken, kom op, ik wil ­gewoon mijn moeder trots maken. Laat me alsjeblieft mijn moeder trots maken. Ik heb dat andere overhemd nodig. Weet je waarom? Ik heb zeven jaar over de havo gedaan. Ik wil haar laten zien dat ik het best in vijf jaar had kunnen doen."