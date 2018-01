Een ideaal is blind en doof voor het gelijk van een ander

Willem en ik spraken over politiek.



Straks oordeelt de geschiedenis negatief over je!" zei Willem.



"Wat kan het me schelen hoe de geschiedenis over me oordeelt als ik gestorven ben. Als je naam in de toekomst ­positief voortleeft, is het toeval. Het meest waarschijnlijke is het dat ze je totaal vergeten, of ze onthouden je door iets onbenulligs waaraan je niet herinnerd wil worden."



Willem ontwikkelde ergernis.



"Jouw cynisme is laf. Het is goed om iets voor je land te doen."



"Cynisme is een uitstekende levenshouding, het zou alleen geen isme moeten zijn. Waarom zou ik iets doen voor de toekomst van mijn land als ik er diep van overtuigd ben dat alles in de toekomst zo veranderd zal zijn dat het mijn land niet meer is. Niet meer het land dat ik nu ken of waar ik thuishoor. Ik kan daar niets aan doen. Ja, revolutionair worden, maar ik ben tegen ­geweld. Ach Willem, niets heeft zin."



Willem vond mijn bui vervelend. Hij had niet door dat ik hem maar voor de helft in de maling nam.



"Als hier foute politici aan de macht komen die de democratie afschaffen, dan kom jij ook in het geweer," zei hij.



Ik haalde mijn schouders op.