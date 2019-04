Een held, maar geen sympathieke

Julian Assange vind ik eigenlijk een vervelend menneke. Hij liet zich de ambassade uitdragen alsof hij als Jezus Christus net van het kruis was gehaald. Hij had een baardje gekweekt alsof hij lang in een donkere kelder was gemarteld en als soort geheime boodschap droeg hij een boek van Gore Vidal mee: History of the National Security State. Het handboek martelaarschap had hij wijselijk in de ambassade laten liggen.



Moet ik pleiten voor zijn vrijheid? Als u het mij niet kwalijk neemt, zou ik liever duiken bij deze vraag.



Hij heeft geheime documenten openbaar gemaakt - ben je dan een spion of een journalist?